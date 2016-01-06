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بالصور.. محافظ الأقصر يهنئ الأطفال فى عيد الميلاد المجيد

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بالصور.. محافظ الأقصر يهنئ الأطفال فى عيد الميلاد المجيد بالصور.. محافظ الأقصر يهنئ الأطفال فى عيد الميلاد المجيد
هنأ محمد بدر محافظ الأقصر الأخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.

اليوم السابع -1 -2016
>وقام المحافظ بجولة على جمعيات رعاية الأطفال يرافقه إبراهيم السعيد مدير مديرية التضامن الاجتماعى وقيادات المديرية، وعدد من التنفيذيين، وشملت الجولة زيارة جمعيتى أصدقاء الكتاب المقدس القبطية الأرثوذكسية وجنود المسيح القبطية الأرثوذكسية لتقديم التهنئة والمعايدات للأطفال، حيث قام بمنحهم هدايا ووجه العلاقات العامة بالمحافظة باتخاذ اللازم نحو عمل برنامج سياحى ترفيهى للأطفال وزيارة المزارات المختلفة بالمحافظة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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