التعليم: طالب يعتدى على زميله بسلاح أبيض بالإسكندرية.. وآخر يسرق حقيبة معلمته

كشف اللواء عمرو الدسوقى رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم عن أنه ورد لغرفة العمليات بالوزارة، أنه تعدى طالب بالصف الأول الثانوى بمدرسة عبد الغنى الجمصى الثانوية التابعة لإدارة المنتزة التعليمية، بالإسكندرية على زميل له بنفس المدرسة بالضرب "بسلاح أبيض" مما أدى إلى إصابته بجرح غائر بالرقبة.

وأضاف فى بيان اليوم أنه تم نقل الطالب المصاب إلى المستشفى وإجراء الاسعافات الطبية اللازمة، وأفادت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أنه تم تحويل الواقعة للتحقيق بالشئون القانونية.

وأوضح الدسوقى أنه ورد ما يفيد قيام طالب بالصف الأول بمدرسة شبين القناطر الثانوية الصناعية بنين بالقليوبية بسرقة حقيبة معلمة بالمدرسة وبها متعلقاتها الشخصية أثناء تأدية الامتحان، وتم استدعاء قوات الشرطة وتحرير محضر بالواقعة، وأحالت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الموضوع للتحقيق.

وفى المدرسة الثانوية التجارية المشتركة التابعة لإدارة كوم حمادة التعليمية بالبحيرة تم فصل طالب من المدرسة لقيامه بإحضار ذويه وتعدوا بالضرب على ثلاثة طلاب بالمدرسة وإحداث إصابات بهم، وقد تم نقل الطلاب المذكورين إلى مستشفى دمنهور العام لاجراء الإسعافات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

وأضاف الدسوقى أنه ورد لغرفة العمليات أيضا ما يفيد هدم سور مدرسة التحرير الإعدادية التابعة لإدارة المطرية التعليمية بالقاهرة، وذلك لوجود حفر بعقار بجوار المدرسة، وتم التنسيق مع مالك العقار وتعهد ببناء السور وجارى المتابعة.

وفى مدرسة الصباحى الثانوية بنات التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية قام ولى أمر إحدى الطالبات بالصف الثالث بالسب بألفاظ نابية لموظفة بشئون الطلبة لصدور قرار بفصل نجلته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتحويل الموضوع إلى الشئون القانونية للتحقيق من قبل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.