استراحة - سبورتنج براجا 2-0 أكاديميكا.. كوكا جوووووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سبورتنج براجا وأكاديميكا في إطار الجولة الـ16 من الدوري البرتغالي.

** انطلاق المباراة.

** براجا يسجل الهدف الأول عن طريق كوكا في الدقيقة 32.

** نيكولا ستويكوفيتش يسجل الثاني لبراجا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

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يبدأ أحمد حسن "كوكا" مهاجم سبورتنج براجا مباراة فريقه التي تقام يوم الأربعاء أمام أكاديميكا في التشكيل الأساسي بعد نهاية إيقافه.

وكان كوكا غاب عن المباراة الأخيرة لبراجا في الدوري البرتغالي أمام فيتوريا سيتوبال بسبب طرده أمام بيلينينسيش في كأس دوري البرتغال.

ويستضيف براجا منافسه أكاديميكا في إطار الجولة 16 من الدوري البرتغالي.

ويحتل براجا المركز الرابع برصيد 26 نقطة في جدول الترتيب بفارق 12 نقطة عن سبورتنج لشبونة صاحب الصدارة.

وسجل كوكا هدفين في الدوري البرتغالي حتى الآن سواء مع ريو أفي فريقه السابق أو براجا.