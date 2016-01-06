حكاية باهر المحمدي – من حلم اللعب أساسيا إلى ثقة ميدو في الزمالك

طلب أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك التعاقد مع لاعب صاعد.. لم يسمع اسمه كثيرا في وسائل الإعلام هو باهر المحمدي الظهير الأيمن للإسماعيلي.

واتفق الزمالك والإسماعيلي على إبرام صفقة تبادلية تحول إسلام جمال للإسماعيلي وينضم باهر المحمدي للزمالك ليتم قيده تحت السن.

الكثيرون لا يعلمون اسم باهر المحمدي.. ولهذا يستعرض FilGoal.com أبرز معلومات عن اللاعب..

بدأ باهر المحمدي اللعب في الإسماعيلي وهو في عامه السابع.. استمر لعامين ثم انتقل إلى ناشئين إنبي وظل في الفريق البترولي لمدة ست سنوات.

ويجيد باهر اللعب في مركز الظهير الأيمن وقلب الدفاع وخط الوسط المدافع ولاعب الوسط الأيمن.

ويقول باهر المحمدي في تصريحات قديمة عبر موقع (إسماعيلي 24): "انتقلت لإنبي ثم حدثت مشكلة فأردت العودة للإسماعيلي وقد ساعدني الكابتن فكري الصغير للعودة للدراويش".

وأضاف "منذ حينها وأنا أتدرب مع الإسماعيلي في الفريق الأول وأحلم بالمشاركة أساسيا".

ويبلغ باهر المحمدي 19 عاما وهو ما يجعله يقيد تحت السن في صفوف الزمالك. إذ يتبقى مكانا واحدا بعد قيد محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلا من إسلام جمال وضم رمزي خالد من الاتحاد وسيتم قيده بدلا من شريف علاء أو محمد أبو جبل.

وقال ميدو في تصريحاته لـFilGoal.com: "أعلم قدرات باهر المحمدي جيدا وتدرب معي كثيرا وإن استمريت في تدريب الإسماعيلي لأصبح لاعبا أساسيا.. وهو ما سيتحقق له في الزمالك".

ورغم ثقة ميدو لكن ضيق الوقت لم يسعفه للدفع به في أي من مباريات الفريق التي أدارها حتى رحيله عقب مباراة بتروجيت التي خسرها الإسماعيلي 1-0.

وجلس باهر المحمدي على مقاعد البدلاء للإسماعيلي في أربع مباريات هذا الموسم.. أثنين تحت قيادة ميدو ومثلهما بعد رحيله.. لكن لم يحظ بدقيقة واحدة مشاركة.

أما ظهوره الوحيد فكان الموسم الماضي في مباراة حرس الحدود واشترك كبديل في نهاية المباراة.

يفصل توقيع العقود انتقال باهر المحمدي للزمالك معارا.. لكن يظل حلمه وفقا لتصريحاته: "أحلم بالتتويج ببطولة مع الإسماعيلي".

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