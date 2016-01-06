رئيس مجلس الأمة الكويتي يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء، رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس مجلس الأمة الكويتي النائب مرزوق الغانم على طائرة خاصة في زيارة لمصر يلتقي خلالها عددا من المسئولين.

وقال الغانم خلال زيارته الاخيرة لجنيف إن زيارته تهدف لاعادة البرلمان المصري الى الاتحاد الدولي.

وتابع رئيس مجلس الأمة الكويتي ”أن غياب البرلمان المصري عن الاتحاد البرلماني الدولي ترك فراغا كبيرا في البرلمان الدولي اذ تبنى الكثير من المبادرات العربية ذات الثقل”.

وأشار الغانم إلى “أن عودة البرلمان المصري تمثل دعما معنويا وعمليا كبيرا للمجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي نظرا لما تمثله مصر من ثقل سياسي إذ أن القاهرة هي العمود الفقري للعرب في كل المجالات”،

وأكد رئيس مجلس الأمة الكويتي “أن برلمان الكويت بصفته رئيس الدورة الحالية للاتحاد البرلماني العربي يرى أن من ضمن مسئولياته اعادة البرلمان المصري بشكل مباشر وسريع إلى الحلبة البرلمانية الدولية، وهو المكان الطبيعي للبرلمان المصري الآن بعد انتهاء الانتخابات”.