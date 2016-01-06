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بالصور.. بدء توافد الأقباط على كاتدرائية الإسكندرية للاحتفال بعيد الميلاد

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بالصور.. بدء توافد الأقباط على كاتدرائية الإسكندرية للاحتفال بعيد الميلاد بالصور.. بدء توافد الأقباط على كاتدرائية الإسكندرية للاحتفال بعيد الميلاد
بدأ توافد الأقباط على الكاتدرائية المرقسية بوسط الإسكندرية، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وسط تأمينات مشددة وتواجد أمنى مكثف.

اليوم السابع -1 -2016

أوفد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا بافلى، الأسقف المساعد للبابا تواضروس لقطاع الشباب، لترأس صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، مساء اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

اليوم السابع -1 -2016

وأعلنت الكنيسة عن استقبال المهنئين بالعيد غدا بمقر الكاتدرائية المرقسية، بحضور محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر وعدد من القيادات التنفيذية، وكذلك القيادات الأمنية، بالإضافة إلى ممثلى الأحزاب السياسية ونواب مجلس الشعب، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد إلى المسيحيين.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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