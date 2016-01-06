بالفيديو.. تفاصيل تحرير أسرة قبطية اختطفها تشكيل عصابى بالطريق الصحراوى

حصل "اليوم السابع" على فيديو وصور نجاح أجهزة الأمن فى عملية تحرير أسرة قبطية من 7 أفراد اختطفهم تشكيل عصابى على الطريق الصحراوى ، أثناء عودتهم من الغردقة لقضاء الاحتفال بأعياد الميلاد، حيث تمت عملية الاختطاف فى نطاق محافظة قنا، بعد أن اتفقوا على تسليم الفدية بالقرب من حدود محافظة سوهاج.

وترجع الواقعة عقب تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من إدارة عمليات شرطة النجدة بورود اتصال ‏تليفونى من مينا إيهاب رياض عشم، 30 سنة، ويقيم دائرة قسم ثان أسيوط.

ويتضمن تلقيه اتصالاً تليفونيًا من هاتف شقيقه مايكل 27 سنة، حاصل على دبلوم تجارة ‏ويقيم بذات العنوان، حيث أبلغه بأنه حال عودته من مدينة الغردقة تجاه أسيوط على الطريق الصحراوى "سوهاج - البحر الأحمر" بالسيارة رقم 106177 ملاكى أسيوط، وبالقرب من مدخل قنا، ‏وبرفقته مجدى محروس أرمنيوس، 35 سنة، صاحب محل ملابس ويقيم شارع النصر - الغردقة، وسامح حلمى سليمان إبراهيم، 35 سنة، صاحب محل مستحضرات تجميل بالغردقة، ومنى عيسى نظير، 28 سنة حاصلة على ليسانس آداب، زوجة الأول، و‏هبة شوقى أمين، 25 سنة، حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية زوجة الثانى‏، والطفلة لافنيا مجدى محروس البالغة من العمر أربع شهور، والطفل مارك سامح حلمى البالغ من العمر سبعة أشهر، ويقيمون دائرة قسم ثان أسيوط، تم اختطافهم من قبل مجهولين على الطريق الصحراوى الشرقى، وقام الخاطفون بطلب ‏فدية مالية قدرها 500 ألف جنيه، لإطلاق سراحهم.

وقرر المُبلغ أنه تلقى اتصالاً تليفونيًا ‏من هاتف أخيه، تم الاتفاق فيه على مقابلة لتسليم المبلغ المالى المطلوب وقدره نصف مليون جنيه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد منتصر عبد النعيم، رئيس فرع الأمن العام، والعميد محمود حسن، مفتش الأمن العام، والعميد أحمد الراوى، رئيس فرع بحث الشرق، والعقيد هشام فوزى، وكيل فرع البحث والرائد على الصغير، رئيس مباحث مركز أخميم، والنقيب مصطفى فرغل معاون مباحث المركز، ‏وبالتواصل الهاتفى بين المبلغ والمتهمين على هاتف شقيقه، تم تحديد مكان المختطفين بالكيلو ‏‏90 "سوهاج - قنا" بعمق 5 كيلو ‏بالمنطقة الجبلية، وحال وصول القوات لتحرير المختطفين استشعر المتهمين بقدوم القوات، فقاموا بالتخلى عن ‏المجنى عليهم، وفروا هاربين، وتم اصطحاب المجنى عليهم لتحرير المحضر اللازم.



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>‏وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد وضبط الجناة ‏تنسيقًا وأمن قنا، وتم التنسيق وفرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطنى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 66 إدارى مركز أخميم، وجارى العرض على النيابة العامة، وكان لسرعة الانتقال مع المبلغ فور تلقى البلاغ الأثر الطيب فى نفوس المبلغ وأسرته، وتحرير المختطفين دون ‏دفع ثمة مبالغ مالية، مما أكد ثقتهم فى الجهات الأمنية.

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