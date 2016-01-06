بالصور.. رئيس الأركان يتفقد الإعداد والتدريب القتالى لأفراد القوات الخاصة

نشر العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، صورا تفقد الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة لمراحل الإعداد والتدريب القتالى لعناصر القوات الخاصة بقيادة وحدات الصاعقة، بصحبة كبار قادة القوات المسلحة والجيش المصرى.

وذكر المتحدث العسكرى أن مراحل الإعداد شملت المهارات الرياضية والبدنية والتعايش وفنون الاشتباك والدفاع عن النفس والتعامل مع الأهداف غير النمطية والتصدى للتهديدات والعدائيات المختلفة، والتى تأتى فى إطار المتابعة الميدانية لقدرة وجاهزية الوحدات والتشكيلات داخل القوات المسلحة.

واستمع حجازى لعرض تقديمى من اللواء أركان حرب أيمن شحاتة قائد وحدات الصاعقة، تضمن برامج وخطط الارتقاء بمستويات الكفاءة القتالية والإعداد المهارى والبدنى لمقاتلى الصاعقة، كما عدد من الأنشطة التدريبية والمهارات الأساسية والتخصصية للمقاتلين حديثى الالتحاق بوحدات الصاعقة.

كما تفقد عدد من المنشآت الإدارية والفنية التى تم رفع كفاءتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للفرد المقاتل معيشياً وإدارياً ومعنوياً.

وخلال لقائه عدد من مقاتلو الصاعقة أشاد رئيس الأركان بمستوى الكفاءة والاستعداد القتالى الذى تتمتع به هذه العناصر، وما حققوه من نتائج متميزة ضمن قوات إنفاذ القانون فى القضاء على الإرهاب بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بسيناء وعلى كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، مؤكداً أنهم أحد الركائز الرئيسية التى تستند إليهم القوات المسلحة لتأمين الدولة المصرية ضد كافة التهديدات والعدائيات داخلياً وخارجياً والتصدى لكل من يحاول استباحة أرض مصر وسيادتها أو النيل من تماسك الوطن واستقراره.

وطالب حجازى العناصر بالمزيد من الجهد والعرق فى التدريب على المهام المختلفة وتنمية قدراتهم على الإبداع والتفكير الرشيد تحت مختلف الضغوط بما يمكنهم من إيجاد الحلول غير التقليدية لكافة المشكلات، واتخاذ القرار المناسب فى أسرع وقت وصولاً إلى المستوى الذى يحقق أهداف القوات المسلحة ويدعم قدرتها على حماية ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات.



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