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صور| محافظ الأقصر ومدير الأمن يهنئان الأقباط بعيد الميلاد‎

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صور| محافظ الأقصر ومدير الأمن يهنئان الأقباط بعيد الميلاد‎ صور| محافظ الأقصر ومدير الأمن يهنئان الأقباط بعيد الميلاد‎

قدم محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، والقيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، التهاني للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم، ومطرانية الأقباط الكاثوليك في وسط المدينة​.​

وكان فى استقبال المحافظ ومرافقوه، نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأٌقصر، والقمص بنيامين، و​القمص حنا حنا، والقمص ارمانيوس فريد، والقمص حنا نصيف، والقمص شنودة راتب، والقس مينا، ولفيف من الكهنة ورجال الدين المسيحي.

 كما زار المحافظ، كنيسة ماري يوحنا بالضبعية وعدد من الكنائس بمختلف أنحاء المحافظة .

 وأشاد محافظ الأقصر، بروح المحبة والمودة التي تربط أبناء الوطن كنسيج واحد، ومدى انتماء وحب أبناء الشعب الواحد لبلدهم مؤكدًا أن الجميع يعمل في بوتقة واحدة من أجل رفعة شأن الوطن.

 وأشار بدر، إلى أن أى محاولة للتفريق بين عنصري الأمة محكوم عليها بالفشل، مشددًا على مبدأ المواطنة الذى تم التأكيد عليه فى الدستور.

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