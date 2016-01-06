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أجدد صيحات اكسسوارات الشعر للعام 2016

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الأربعاء 06-01-2016 18:25

إذا كنت من محبات الموضة والصيحات الجديدة، عليك ألا تخرجي من منزلك من دون اكسسوار على شعرك. إذ أن هذا المستحضر البسيط يغيّر إطلالتك كلها، ولا سيما أن العام 2016 غني بآخر صيحات الاكسسوارات التي انتشرت في غالبية عروض الجمال.

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نعم، إنها صيحة اكسسوارات الشعر القوية والجريئة. يمكنك تجربة ربطة الرأس المصنوعة من الورد بشكل تُلف حول الجبين على غرارعارضة "فرساتشي" Versace أو وضعها حول تسريحتك مثل عارضة "فالانتينو" Valentino .وإذا كنت تحبين الإطلالة الجريئة في المناسبات، ننصحك بالاكسسوار الذهبي الذي استخدم في عروض "ايلي صعب" Elie Saab. كما يمكنك استخدام الدبابيس المرصعة بالأحجار مع الشعر المموج.


إذاً، انتبهي سيدتي ألا تهملي اكسسوارات الشعر، إذ أن هذه الخطوة الجمالية التي يعتبرها البعض بسيطة، هي الأهم والأكثر تأثيراً على إطلالتك ككل. وتأكدي أن هذه القطعة البسيطة التي تضيفينها إلى تسريحتك تترك انطباعاً جيداً عند كل من يراك، فبالرغم من أهمية الملابس إلا أن اكسسوارات الشعر هي الأهم في التأثير من النظرة الأولى.
وبما أن شعرك يتعرض إلأى الرطوبة في هذا الفصل، ننصحك باستخدام مستحضر يحافظ على صحة شعرك ويحافظ على نعومته لأكثر وقت ممكن.


أفضل نصيحة: أضيفي الاكسسوارات الكبيرة إلى تسريحتك الطبيعية وستحصلين على نتيجة مذهلة.
موضة تاتو الشعر: يحوّل تاتو الشعر تصفيفة الشعر الكلاسيكية إلى تصفيفة عصرية جديدة ومميزة. للحصول على النتيجة المرجوة، عليك تطبيق التاتوعلى قسم من الشعر وتثبيته في الرأس باستخدام الدبابيس أو ربطة الشعر.

تابعي أيضاً:

فيديو صادم: احرقي شعرك بالشمعة لتقويته!

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سيدتي

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