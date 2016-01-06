بالأسماء.. تونس تجري تعديلًا وزاريًا يشمل 13 وزارة من بينها الداخلية والخارجية

قرر الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية، إجراء تغييرا وزيرا يشمل 13 وزيرا وهم:
> عمر منصور وزيرا للعدل
> الهادي المجدوب وزيرا للداخلية
> خميس الجيناوي وزيرا للشؤون الخارجية
> محمد خليل وزيرا للشؤون الدينية
> يوسف الشاهد وزيرا للشؤون المحلية
> محمود بن رمضان وزيرا للشؤون الاجتماعية
> سنية مبارك وزيرة للثقافة
> منجي مرزوق وزيرا للطاقة والمناجم
> محسن حسن وزيرا للتجارة
> أنيس غديرة وزيرا للنقل
> كمال الجندوبي وزيرا للعلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني وحقوق الإنسان
> كمال العيادي وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة و مكافحة الفساد
> خالد شوكات وزيرا للعلاقة مع مجلس نواب الشعب وناطقا رسميا باسم الحكومة.
كما قرّر رئيس الحكومة حذف خطة كاتب دولة، وسيُدعى أعضاء الحكومة المغادرون إلى مهام جديدة.