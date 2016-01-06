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بالأسماء.. تونس تجري تعديلًا وزاريًا يشمل 13 وزارة من بينها الداخلية والخارجية

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بالأسماء.. تونس تجري تعديلًا وزاريًا يشمل 13 وزارة من بينها الداخلية والخارجية بالأسماء.. تونس تجري تعديلًا وزاريًا يشمل 13 وزارة من بينها الداخلية والخارجية

رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي

قرر الحبيب الصيد رئيس التونسية، إجراء تغييرا وزيرا يشمل 13 وزيرا وهم:
> عمر منصور وزيرا للعدل
> الهادي المجدوب وزيرا للداخلية
> خميس الجيناوي وزيرا للشؤون الخارجية
> محمد خليل وزيرا للشؤون الدينية
> يوسف الشاهد وزيرا للشؤون المحلية
> محمود بن رمضان وزيرا للشؤون الاجتماعية
> سنية مبارك وزيرة للثقافة
> منجي مرزوق وزيرا للطاقة والمناجم
> محسن حسن وزيرا للتجارة
> أنيس غديرة وزيرا للنقل
> كمال الجندوبي وزيرا للعلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني وحقوق الإنسان
> كمال العيادي وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة و مكافحة الفساد
> خالد شوكات وزيرا للعلاقة مع مجلس نواب الشعب وناطقا رسميا باسم الحكومة.

كما قرّر رئيس الحكومة حذف خطة كاتب دولة، وسيُدعى أعضاء الحكومة المغادرون إلى مهام جديدة.

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