بالأسماء.. تونس تجري تعديلًا وزاريًا يشمل 13 وزارة من بينها الداخلية والخارجية

قرر الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية، إجراء تغييرا وزيرا يشمل 13 وزيرا وهم:

> عمر منصور وزيرا للعدل

> الهادي المجدوب وزيرا للداخلية

> خميس الجيناوي وزيرا للشؤون الخارجية

> محمد خليل وزيرا للشؤون الدينية

> يوسف الشاهد وزيرا للشؤون المحلية

> محمود بن رمضان وزيرا للشؤون الاجتماعية

> سنية مبارك وزيرة للثقافة

> منجي مرزوق وزيرا للطاقة والمناجم

> محسن حسن وزيرا للتجارة

> أنيس غديرة وزيرا للنقل

> كمال الجندوبي وزيرا للعلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني وحقوق الإنسان

> كمال العيادي وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة و مكافحة الفساد

> خالد شوكات وزيرا للعلاقة مع مجلس نواب الشعب وناطقا رسميا باسم الحكومة.

كما قرّر رئيس الحكومة حذف خطة كاتب دولة، وسيُدعى أعضاء الحكومة المغادرون إلى مهام جديدة.