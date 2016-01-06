ضبط 68 حالة غش بين طلاب كليات جامعة بني سويف‎

أكد الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة تشهد هدوءا وانتظاما في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى كليات الجامعة، فيما يواصل أفراد الأمن الإداري عملهم لتأمين الأفراد والمنشآت وسط تشديدات أمنية على بوابات الجامعة.

وشهدت أعمال الامتحانات، 68 حالة غش في كليات “الآداب، الإعلام، التجارة، الحقوق، التعليم الصناعي، التربية والتربية الرياضية” مع بداية امتحانات الترم الأول للعام الجامعي 2015/ 2016

وقال محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه تم ضبط 37 حالة غش بكلية الآداب بالفرق المتنوعة وحالة واحدة بالفرقة الأولى بكلية الإعلام، و16 حالة بكلية الحقوق، وحالتان بكلية التجارة، وحالتان بكلية التعليم الصناعي، و7 حالات بكلية التربية، و3 حالات بكلية التربية الرياضية.

وكانت وسائل الغش المتبعة هذ العام، هي النقل من ورق خارجي، والإخلال بنظام الامتحان، واستخدام الهاتف المحمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع حالات الغش.