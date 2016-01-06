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اندلاع النيران في خزانات نفط جراء المعارك في ليبيا

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اندلاع النيران في خزانات نفط جراء المعارك في ليبيا اندلاع النيران في خزانات نفط جراء المعارك في ليبيا

أرشيفية

اعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط الاربعاء ان النيران اندلعت في اربعة خزانات للنفط الخام على الاقل في شمال ليبيا جراء المعارك بين حراس هذه المنشآت النفطية وتنظيم داعش.

وتاتي هذه المواجهات في وقت تسعى الامم المتحدة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في هذا البلد الذي يشهد فوضى ويتنازع برلمانا سلطتين احدهما في الشرق وتعترف به الاسرة الدولية والاخر في العاصمة طرابلس، الحكم في ليبيا منذ عام ونصف عام، بحسب فرانس برس

وشدد موفد الامم المتحدة مارتن كوبلر مجددا على ضرورة مصادقة البرلمان الليبي الشرعي في شرق ليبيا، سريعا على تشكيل هذه محذرا من ان كل تأخير يصب في مصلحة تنظيم داعش المتطرف الذي بات يسيطر على مدينة سرت

وقال المتحدث بأسم حراس المنشآت النفطية في السدرة على “لقد فقدنا 10 من رجالنا منذ بدء هجوم تنظيم داعش على هذه الموانىء”.

ويسيطر تحالف «فجر ليبيا» الذي استولى على طربلس في صيف 2014 وشكل فيها حكومة منافسة لتلك القائمة في الشرق، على هذه القاعدة.

 

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