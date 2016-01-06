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إحالة أحمد موسى إلى التأديب بنقابة الصحفيين

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إحالة أحمد موسى إلى التأديب بنقابة الصحفيين إحالة أحمد موسى إلى التأديب بنقابة الصحفيين

أحمد موسى – أرشيفية

أكد سكرتير عام نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم، إحالة الصحفي والمذيع أحمد موسى، إلى لجنة التأديب بنقابة الصحفيين.

وأشار إلى أن النقابة سُتخطره بالقرار عقب اجتماع لجنة التحقيق النقابية، المقرر عقده يوم الاثنين القادم، والتي يرأسها خالد ميري، وعضوية جمال عبد الرحيم، ونائب رئيس مجلس الدولة، المستشار باسم الطيب.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد اتخذ قرارا الشهر الماضي بالإجماع بإحالة أحمد موسى، للجنة التحقيق، على خلفية الشكاوى المقدمة ضده بسبب نشره صورا منسوبة للمخرج والنائب البرلماني خالد يوسف.

وقال عبد الرحيم لـ”الشروق”، إن موسى تغيب عن حضور جلستي التحقيق يومي ٢٨ ديسمبر الماضي و٤ يناير الجاري، رغم استدعاء النقابة له رسميا، والقانون ينص على إحالة الصحفيين للجنة التأديب مباشرة في حال تخلفه عن الحضور للتحقيق جلستين متتاليتين.

وأشار إلى أن لجنة التحقيق النقابية ستجتمع الأسبوع القادم، لإعلان قرارها رسميا بإحالة أحمد موسى للتأديب.

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