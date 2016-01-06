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محافظ قنا يهنىء الأقباط بـ «عيد الميلاد »‎

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محافظ قنا يهنىء الأقباط بـ «عيد الميلاد »‎ محافظ قنا يهنىء الأقباط بـ «عيد الميلاد »‎

 قدم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، و اللواء صلاح  حسان مدير أمن قنا، التهنئة للأقباط بالكنيسة الأرذثوكسية بمدينة قنا بعيد الميلاد المجيد.

كان فى استقبالهم الأنبا شاروبيم، أسقف قنا وتوابعها، والقيادات الكنسية، بحضور رجال الدين الإسلامى، ونواب مجلس النواب عن دائرة قنا، وممثل عن القوات المسلحة.

 ومن جانبه، قال محافظ قنا، إن الفترة القادمة تحتاج إلى مجهود كبير، موضحا أن تجديد ثقة القيادة السياسية  له كمحافظ لقنا لفترة ثانية جاءت من ثقة الشعب القنائى،  مؤكدا أن هناك مشروعات تنموية سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وأضاف المحافظ، أن المسلمين والأقباط نسبج واحد ولن تنجح أى محاولات الوقيعة بينهما مقدما التهنئة لجميع الأقباط فى .

كما أضاف الأنبا شاروبيم، أسقف قنا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قام بتنفيذ الكثير من المشروعات الملموسة خلال فترة وجيزة كانت تحتاج إلى العديد من السنوات بالإضافة إلى نشر الأمن والأمان والمساهمة فى توفير السلع الغذائية والتموينية بأسعار منخفضة، مؤكدا أن الأقباط والمسلمين سيحتفلون بعيد الميلاد معا.  .

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