محافظ الشرقية يوجه الجهاز التنفيذى بوضع جدول زمنى لتنفيذ المشروعات

كلف اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعمل حصر دقيق للمعدات والحملة الميكانيكية، للوقوف على حالتها والعمل على رفع كفاءتها باستمرار.

ونبه المحافظ على المتابعة الميدانية لكل المشروعات المقامة بكل مركز، للوقوف على معدلات الإنجاز، مؤكدا أن وضع خطط زمنية لتنفيذ المشروعات يساعد بشكل كبير فى سرعة الإنجاز وتحقيق المستهدف، مشددا على أهمية التواصل المستمر مع المواطنين وعقد لقاءات أسبوعية، للاستماع إلى مشاكلهم وحلها بحضور الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال اجتماعه، مساء اليوم، برؤساء المراكز والمدن والأحياء بحضور اللواء يعقوب إمام السكرتير العام للمحافظة، وفخرى عبد العزيز السكرتير العام المساعد.

وطلب المحافظ خلال الاجتماع حصر كل المشروعات المتوقفة بنطاق كل مركز ومدينة والعمل على حل أسباب التوقف، للبدء فورًا فى تنفيذها، لتعود بالفائدة على المواطن، وكذلك حصر كل الأراضى التابعة لأملاك الدولة لإقامة مشروعات تنموية وخدمية للمواطنين، مشيراً إلى ضرورة التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز ومديرى المديريات الخدمية والإلمام الدقيق بكل المعلومات عن كل مركز ومدينة وحى من خلال إعداد قاعدة بيانات سليمة والتخطيط الجيد لتنفيذ مشروعات تنموية على أرض الواقع تعود بالفائدة على المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم ودفع عجلة العمل والإنتاج .

وأكد محافظ الشرقية، ضرورة محاربة الفساد والتصدى للمفسدين وتفعيل الدور الرقابى على كل المشروعات المنفذة داخل نطاق كل مركز ومدينة وحى، وأوصى بإعداد الدراسات الكافية لحل المشكلات مع مراعاة التخطيط السليم وتفعيل دور الوحدات المحلية التابعة لكل مركز ومدينة .

وأعلن المحافظ عن نيته لعقد المجلس التنفيذى للمحافظة كل 15 يوما بكل مركز ومدينة، للوقوف على المشاكل المتراكمة وتوفير الحلول اللازمة لها فوراً، مشيراً إلى أنه سيقوم الأسبوع القادم بالمرور على كل المراكز والمدن والأحياء، يرافقه مديرو المديريات الخدمية بحضور المجلس التنفيذى لكل مركز للوقوف على كل المشكلات فى كل القطاعات والمجالات المختلفة من صحة وتموين وصرف صحى وتعليم وطرق وزراعة ورى وإسكان ورياضة.