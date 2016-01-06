محافظ الشرقية يتفقد مجمع مواقف الأحرار بالزقازيق

تفقد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، الموقف العمومى بمنطقة الأحرار بمدينة الزقازيق لليوم الثانى على التوالى، لمتابعة أعمال الرصف داخل الموقف والانتهاء من تركيب التندات الخاصة بالسيارات للتيسير على السائقين.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق بتخصيص مهندس من الإدارة الهندسية لإعداد الرسم والتصميم الهندسى لتنظيم الباكيات المخصصة للسيارات داخل الموقف، مع وضع لمسة جمالية لكل الأعمال الجارى تنفيذها، وذلك لتنظيم حركة السيارات داخل الموقف.

ووعد المحافظ سائقى الموقف العمومى بتلبية كل احتياجات المسجد المقام داخل الموقف، كما قام المحافظ بتفقد موقف مصر القديم بمدينة الزقازيق للتأكد من قيام سيارات مرفق النقل الداخلى بتحميل الركاب ونقلهم إلى موقف الأحرار.