مدير أمن الفيوم: كلاب بوليسية لتأمين محيط كنائس الفيوم

شدد اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم على منع تواجد السيارات والدرجات بجوار الحرم الآمن للكنائس، خلال احتفالات عيد الميلاد، وقيام الكلاب الوليسية بتأمين محيط ومداخل ومخارج الكنيسة، وقيام ضباط المفرقعات بتأمين الكنيسة ومحيطها والتنبيه عليهم باليقظة وشدة الملاحظة.

وكان مدير الأمن قد قام ظهر اليوم بتفقد الخدمات الأمنية على الكنائس بمدينة الفيوم للتأكيد على التزام الخدمات بمهامها المنوطة بها، وإلمامها بالتعليمات والملاحظات الواردة بأمر الخدمة وقيامهم بتفتيش مكان الخدمة ومكان خدمات الأفراد ومداومة المرور على محيط الكنائس، وعدم السماح بتواجد أكياس أو شنط أو أى أجسام غريبة بمحيط الكنيسة والإبلاغ عنها.

كما تفقد العبد خدمات الإطفاء المتواجدة أمام الكنائس ومدى استعداداتهم فى حالة الطوارئ والقيام باختبار جاهزية السيارة وصلاحية أجهزتها وأجهزة الإطفاء، كما مرور على مداخل ومخارج الكنائس ومقابلة الخدمات السرية، والتأكد من قيامهم بتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى.



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