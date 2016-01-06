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نشرة ONA للفضائيات| رولا خرسا تغادر LTC..عصام الأمير ينعي ممدوح عبد العليم ومايا دياب ضيفة ستار أكاديمي‎

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نشرة «ONA»

نشرة «ONA»

إعداد:إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

أعلنت الإعلامية رولا خرسا مقدمة برنامج «وماذا بعد؟»، عن تركها للعمل بقناة «LTC»، وقالت «خرسا»عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»”لكل من يهتم بمتابعتي أحب أقول إني تركت قناة «LTC»”..التفاصيل 

الاعلامية «رولا خرسا»

الاعلامية «رولا خرسا»

تحلّ النجمة مايا دياب ضيفة في البرايم الثالث عشر من «ستار أكاديمي 11»..التفاصيل 

النجمة مايا دياب

النجمة مايا دياب

 

نعى عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون والعاملين بالاتحاد بمزيد من الحزن أسرة الفنان القدير ممدوح عبد العليم.. التفاصيل 

 

عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون

عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون

تواصل قناة «MBC »، بعد غد الجمعة، عرض مسرحية جديدة لفرقة »»، مع الفنان أشرف عبدالباقي، ونُخبة من النجوم الشباب.. التفاصيل 

أرشيفية

أرشيفية

 

 

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أونا

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