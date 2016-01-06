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بالصور.. لو مش عاوز تخلف دوس على الزرار.. أحدث جهاز لمنع الحمل للرجال

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بالصور.. لو مش عاوز تخلف دوس على الزرار.. أحدث جهاز لمنع الحمل للرجال بالصور.. لو مش عاوز تخلف دوس على الزرار.. أحدث جهاز لمنع الحمل للرجال
كشفت مجلة ديرشبيجل الألمانية عن أحدث صيحة لمنع الحمل بالاعتماد على الرجل هذه المرة وليس المرأة كالمعتاد، وهو عبارة عن صمام يتم تركيبه على الوعاء المنوى الذى ينقل الحيوانات المنوية من الخصية إلى العضو الذكرى، وهو سينهى عصر قطع الأوعية المنوية ولن يضطر بعض الرجال بإصابة أنفسهم بالعقم مدى الحياة.

اليوم السابع -1 -2016

ويعرف هذا الجهاز باسم "Bimek SLV"، ويقدر وزنه 2 جرام فقط، بينما يبلغ طوله 1.8 سم، ويتم تركيبه حول الوعاء المنوى داخل كيس الصفن خلال عملية لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة يخضع خلالها الرجل للتخدير الموضعى.

اليوم السابع -1 -2016

وأكد التقرير أن الصمام فى وضع الغلق يقطع الطريق على الحيوانات المنوية ويمنع مرورها إلى العضو الذكرى، والمثير أن الرجل يستطيع أن يفتح هذا الصمام بنفسه ودون تدخل الطبيب، وذلك عن طريق الضغط على زر بعد تحسس كيس الصفن من الخارج.. ومن المنتظر أن تتم تجربة هذا الصمام الجديد على 25 مريضا بعد مرور أسابيع قليلة من الآن لبحث مدى فاعليته.

اليوم السابع -1 -2016


>ومن جانبه أشار الدكتور وولف جانج بوهمان، المتحدث باسم الجمعية الألمانية للمسالك البولية، إلى أن الصمام الجديد قد يكون له بعض الآثار الجانبية السلبية، حيث قد يتسبب فى ظهور بعض الندبات داخل الوعاء المنوى، وقد يتسبب فى إعاقة حركة الحيوانات المنوية، وهو ما قد يتسبب فى حدوث مشاكل الإنجاب بعد إعادة تشغيل الصمام.

اليوم السابع -1 -2016

كما أشار إلى أن الحيوانات المنوية قد تتسبب مع مرور الوقت فى انسداد الصمام لأنها ستلتصق به فترة طويلة، كما حذر المصنعون من أن الشخص قد يحتاج بعد تشغيل الجهاز من 3 إلى 6 شهور حتى يتخلص من الحيوانات المنوية العالقة بالغدة المنوية أو بالبروستاتا.

اليوم السابع -1 -2016
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