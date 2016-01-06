علاج جديد لمرضى السكر باستخدام الجلد ينهى عصر الأنسولين

إنجاز طبى كبير كشفت عنه مؤخراً صحيفة "ديلى ميل" البريطانية بخصوص التوصل إلى علاج جديد لمرض السكر من النوع الأول، الذى يصيب الملايين من الأشخاص حول العالم غالبيتهم من الأطفال، قد يجعل حقن الأنسولين شيئا من الماضى.

وتمكن فريق من العلماء بمعاهد جلادستون وجامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو الأمريكية من ابتكار تقنية جديدة تساهم فى تحويل خلايا الجلد الخاصة بالمرضى إلى خلايا بنكرياس من نوع بيتا تفرز هرمون الأنسولين، وعلى الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها إنتاج خلايا مفرزة للأنسولين إلا أن التقنية المكتشفة مؤخراً تتميز بأنها أسرع وأفضل من الناحية العملية.

وتوصل الباحثون إلى التركيبة المثالية من الجينات والفيتامينات وبعض المواد الأخرى القادرة على تحويل خلايا الجلد إلى تريليونات الخلايا الصحية المنتجة للأنسولين، وذلك حسبما أظهرت التجارب التى أجريت على الفئران.

وأكد الباحثون أن الخلايا الجديدة المفرزة للأنسولين يتم استخدامها لاستبدال الخلايا التالفة بالبنكرياس، بينما يصلح هذا العلاج فقط لمرضى السكر من النوع الأول فقط وليس لكبار السن المصابين بالنوع الثانى، مضيفين: "إننا ما زلنا فى حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات قبل أن يتم استخدام هذه التقنية على البشر".. ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية الشهيرة واسعة الانتشار "Nature Communications" خلال شهر يناير الجارى.