صور| ضبط كمية من اللحوم والأسماك منتهية الصلاحية بالغردقة‎

تمكنت مباحث التموين بالبحر الأحمر، من ضبط كمية من اللحوم و الدواجن المعروضة للبيع والاستهلاك منتهية الصلاحية في مطعم شاورما، وسوبر ماركت بالغردقة.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد شريف عبد المجيد رئيس مباحث التموين، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، من ضبط 40 كيلو من اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية، والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمطعم شاورما بمنطقة مبارك 2، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم وتحرير محضر بالواقعة.

كما تم ضبط لحوم ودواجن وأسماك منتهية الصلاحية معروضة للبيع بسوبر ماركت شهير بالغردقة، حيث تم ضبط 35 كيلو من اللحوم والدواجن والأسماك المنتهية الصلاحية و الغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمنطقة مجمع البنوك، فتم التحفظ على المضبوطات والمتهم وتحرير محضر بالواقعة​.​