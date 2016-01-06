أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد الرياضي أحمد غنيم وتحليل لكل أحداث الكرة العالمية فى الإسبوع الماضي -
محامٍ يتزعم عصابة لسرقة إطارات السيارات بالدقي -
فيدرير ونادال.. 3 أيام و16 ساعة من اللعب في «كلاسيكو التنس» -
أنشيلوتي: يجب أن نتحلى بالشجاعة في مواجهة ريال مدريد -
جريزمان مستاء من كثرة الحديث حول مستقبله -
مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

صور| ضبط كمية من اللحوم والأسماك منتهية الصلاحية بالغردقة‎

Google+ Print
صور| ضبط كمية من اللحوم والأسماك منتهية الصلاحية بالغردقة‎ صور| ضبط كمية من اللحوم والأسماك منتهية الصلاحية بالغردقة‎

تمكنت مباحث بالبحر الأحمر، من ضبط كمية من اللحوم و الدواجن المعروضة للبيع والاستهلاك منتهية الصلاحية في مطعم شاورما، وسوبر ماركت بالغردقة.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد شريف عبد المجيد رئيس مباحث التموين، بالاشتراك مع  مديرية الطب البيطري، من ضبط 40 كيلو من اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية، والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمطعم شاورما بمنطقة مبارك 2، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم وتحرير محضر بالواقعة.

كما تم ضبط لحوم ودواجن وأسماك منتهية الصلاحية معروضة للبيع بسوبر ماركت شهير بالغردقة، حيث تم ضبط  35 كيلو من اللحوم والدواجن والأسماك المنتهية الصلاحية و الغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمنطقة مجمع البنوك، فتم التحفظ على المضبوطات والمتهم وتحرير محضر بالواقعة​.​

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد