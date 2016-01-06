وزير فلسطينى سابق: خطاب "أبو مازن" حالة من الانتكاسة السياسية

قال وزير شئون المنظمات الأهلية الفلسطينى السابق، حسن عصفور، إن خطاب الرئيس محمود عباس اليوم الأربعاء، يُعد حالة من الانتكاسة السياسية، لأنه لم يتطرق إلى البدء فى إجراءات إعلان دولة فلسطين.

وأضاف "عصفور"، خلال مداخلة هاتفية له على قناة "الغد العربى" الإخبارية، مع الإعلامية هبة الغمراوى، أن "أبو مازن" تجاهل مطالب الشعب الفلسطينى، وتطرق إلى تصدير أوهام سياسية تتمثل فى ضرورة تثبيت السلطة، وتابع: "يجب تسمية الرئيس محمود عباس بـ"أبو الوعود"، لأنه دائمًا ما يقول سنعمل وسنبحث، وفى الحقيقة لم يفعل أى شىء".

وأوضح "عصفور"، أن خطاب الرئيس أبو مازن اليوم، لا يليق بالشعب الفلسطينى على الإطلاق، وتابع: "الرئيس لم يتطرق أيضًا إلى جهود الشعب الفلسطينى المتمثلة فى الهبة الشعبية الحالية ضد الاحتلال الإسرائيلى".

وبشأن حديث الرئيس الفلسطينى عن ضرورة تنظيم مؤتمر دولى، قال "عصفور"، إن هو إلا إضاعة للوقت، والتفاف على مطالب الشعب الفلسطينى.