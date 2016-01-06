نقل معيد ومدرس مساعد بجامعة بنى سويف لوظائف إدارية‎

وافق مجلس جامعة بنى سويف، في جلسته رقم 129 المنعقدة برئاسة الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة ورئيس المجلس على تنفيذ وتطبيق المادة (155) و(156) من قانون تنظيم الجامعات على كل من “إيمان رشاد وهبة، المعيد بقسم النبات بكلية العلوم، وغادة أحمد عبدالوارث المدرس المساعد بقسم الكيمياء العضوية بكلية الصيدلة “.

وتنص المادة 155 على أن ينقل المعيد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على، درجة الماجستير أو دبلومات الدراسات العليا، بحسب الأحوال خلال الخمس سنوات على الأكثر من تعيينه معيدا أو إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيدا في الأحوال التي لا يلزم للحصول على هذه الدرجة سبق الحصول على درجة الماجستير أو دبلومي الدراسات العليا بحسب الأحوال وتنص المادة 156 على أن ينقل المدرس المساعد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال الخمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه مدرسًا مساعدًا.

وأكد رئيس الجامعة، ضرورة استمرار العمل المؤسسي وتنفيذ القوانين واللوائح وضمان سير العملية التعليمية والبحثية بصفة مستمرة ومنتظمة وتنفيذ القوانين من خلال مجلس الجامعة وقراراته في هذا الشأن فقد وافق المجلس على تطبيق نصوص المواد المذكورة عاليا من قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وطبقا للمذكرات المعتمدة من مجالس الاقسام والكليات وإدارة الكادر الخاص على من تنطبق عليهم هذه المواد في الكليات .