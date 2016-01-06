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الزمالك يعلن انتهاء أزمة «الشرط الجزائي» للبرازيلي باكيتا

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الزمالك يعلن انتهاء أزمة «الشرط الجزائي» للبرازيلي باكيتا الزمالك يعلن انتهاء أزمة «الشرط الجزائي» للبرازيلي باكيتا

أرشيفية

أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك لكرة القدم، اليوم الأربعاء أزمة الشرط الجزائي للمدير الفني السابق للفريق الأول للفريق – البرازيلي ماركوس باكيتا .

وحصل المدرب البرازيلي «السابق» على 35 ألف دولار قيمة شهر واحد فقط من راتبه كشرط جزائي، وذلك بدلا من حصوله على قيمة شهرين، وهو نفس الحال لمدرب الأحمال لويس جوستافو، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط

وكان مجلس إدارة الزمالك قد قرر الأحد الماضي، إقالة باكيتا من تدريب الفريق الأبيض،بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، وتم  تعيين أحمد حسام «ميدو» في منصب المدير الفني، وحازم إمام في منصب رئيس جهاز الكرة بالنادي.

 

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