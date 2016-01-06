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الإسماعيلي يوافق على انتقال باهر المحمدي للزمالك

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الإسماعيلي يوافق على انتقال باهر المحمدي للزمالك الإسماعيلي يوافق على انتقال باهر المحمدي للزمالك

وافق مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة محمد أبو السعود على إبرام صفقة تبادلية مع نادي الزمالك باستعارة إسلام جمال حتى نهاية الموسم.

ووقع جمال على عقود انضمامه للإسماعيلي يوم الثلاثاء واتفق مع الدراويش على الدخول في التدريبات في أسرع وقت ممكن.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك طلب ضم اللاعب الصاعد باهر المحمدي الظهير الأيمن بناء علبى طلب أحمد حسام "ميدو" المدير الفني.

وسيتم قيد باهر المحمدي في الزمالك تحت السن. والذي قال عنه ميدو: "أعلم إمكانات باهر المحمدي تماما وإن كنت استمريت في تدريب الإسماعيلي لأصبح لاعبا أساسيا في فريقي".

وأضاف "باهر سيتدرب مع الزمالك في الفريق الأول".

وقال أبو السعود لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "كلا اللاعبين يريد أن يشارك في المباريات بدلا من الابتعاد عن الملعب ولهذا اتفقنا على إبرام الصفقة".

وأضاف "باهر سينضم للزمالك ويشارك في الدوري والكأس وربما بطولة إفريقيا".

وأتم "بعد موافقة الزمالك سيستحق للإسماعيلي الحصول على باقي مستحقاته من صفقة انتقال محمود عبد الرازق "شيكابالا" بجانب ما تم الاتفاق عليه نظير إعارة باهر المحمدي للزمالك والتي تقدر بحوالي 600 ألف جنيه".

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