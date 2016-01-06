ناشيء الإسماعيلي لـ في الجول: التدرب مع ميدو شرف لي.. سأنتقل للزمالك

أعرب باهر المحمدي الظهير الأيمن للإسماعيلي عن سعادته بالانتقال لنادي الزمالك ضمن صفقة تبادلية في إعارة إسلام جمال المدافع للدراويش.

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وسيتم قيد باهر المحمدي تحت السن في صفوف الزمالك بناء على طلب أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للإسماعيلي والحالي للزمالك.

وقال باهر المحمدي لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "تحدث معي محمد أبو السعود رئيس النادي وأخطرني أن الزمالك يريد ضمي وطالبني بالتوجه يوم الخميس للاجتماع مع مرتضى منصور رئيس النادي".

وأضاف "أنا تحت أمر الإسماعيلي وشرف لي أن يطلبني ميدو بالاسم وشرف لي العودة للتدريب معه".

وتابع المحمدي "أكد لي أبو السعود عن رغبته في عدم التفريط في نهائيا مؤكدا أن انتقالي سيكون على سبيل الإعارة. وأنا تحت أمر الإسماعيلي".

وأتم "ميدو كان مصمما على انتقالي بيع نهائي لكن رئيس الإسماعيلي أراد أن تكون إعارة".

وسيتوجه المحمدي بصحبة وكيله تامر النحاس ومعهما أحد أعضاء مجلس إدارة للإسماعيلي إلى نادي الزمالك لحسم الصفقة التبادلية بين الناديين.