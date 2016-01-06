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الآلاف يؤدون قداس عيد الميلاد بالسويس ومدير الأمن يتفقد الكنائس

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الآلاف يؤدون قداس عيد الميلاد بالسويس ومدير الأمن يتفقد الكنائس الآلاف يؤدون قداس عيد الميلاد بالسويس ومدير الأمن يتفقد الكنائس
أدى الآلاف من المسيحيين قداس عيد الميلاد بكنائس السويس مساء اليوم، وسط تكثيف أمنى مكثف بمحيط الكنائس من قبل قوات الجيش والشرطة، حيث شهدت كنيسة العذراء مريم بحى الأربعين والأنبا أنطونيوس بحى السويس التواجد الأكبر من المسحيين.

من جانبه قام اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس بعمل جولة على الكنائس بالمحافظة ومشاركة الأخوة المسيحيين فى قداس وصلاة عيد الميلاد المجيد وتقديم التهنئة .

من جانبها أعلنت محافظة السويس عن قيام اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس والقيادات الشعبية والتنفيذية بتقديم التهنئة بشكل رسمى صباح غد بكنيسة الشهيد مارى جرجس بالصباح بحضور الأنبا بموا أسقف السويس.

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