"اتيكيت" التدخين

بيروت- "سيدتي. نت"

بعيداً عن الأضرار المتصلة بعادة التدخين السيئة، ينصح خبراء الـ"اتيكيت" بضرورة الالتزام ببعض الآداب عند الرغبة في التدخين في حضور جمع، كما تشرح خبيرة الـ"اتيكيت" السيدة نادين ضاهر لقارئات "سيدتي. نت"، في ما يأتي:

- يجب تحاشي التدخين في الشوارع من قبل الذكر والأنثى على حد سواء.

-يجب الامتناع عن التدخين، عند وجود الحوامل والأطفال والرضع والمراهقين.

- يجب تجنّب التدخين أثناء إجراء محادثة قصيرة مع فرد آخر عن قرب.

- يجب عدم التدخين أمام من يكبرك في السن.

- يجب تجنب التدخين في الأماكن الضيقة، مثل: المكتب أو المصعد.

- يجب الاستئذان بالتدخين إذا كانت المحادثة طويلة، وتتطلّب الجلوس لفترة طويلة في بهو فندق أو صالون منزل أو مقهى، وكان التدخين في هذه الأماكن مسموحاً.

- يستحسن عدم التحدّث أثناء التدخين، تفادياً لأن يوصف التصرّف بالوقح!

- يجب الامتناع عن التدخين أثناء تناول الطعام، لأنه من غير المستحب التدخين والفم مملوء بالطعام.

- يجب تفادي التدخين على مائدة الطعام إذا كنت ضيفة أو مضيفة أو في حال وجود أشخاص لا يدخنون على الطاولة.