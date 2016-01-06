«روما»يسقط في فخ التعادل أمام كييفو في الدوري الإيطالي

تعادل روما أمام كييفو فيرونا بثلاثية لكل فريق في المواجهة التي أقيمت على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي منذ قليل ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.

سجل صاديق عمر الهدف الأول لروما في الدقيقة 8 من الشوط الأول، قبل أن يحرز اليساندرو فلورينزي هدف التعزيز في الدقيقة 38، بينما سجل البيرتو بالوسكي هدف فيرونا الوحيد في الدقيقة الأخيرة.

وفي الشوط الثاني، كاد اللاعب المصري محمد صلاح أن يسجل في الدقيقة 55 في الفرصة الوحيدة التي أتيحت له أمام المرمى من انفراد تام لكنه أطاح بالكرة فوق عارضة حارس كييفو وقت أن كانت النتيجة (2-1) لصالح فريقه، وسجل داريو دانيللي هدف التعديل لكييفو في الدقيقة 59 من المباراة

وطلب «صلاح» التغيير بعد شعوره بإصابة منعته من الاستمرار لكن اللاعب خرج للجلوس على مقاعد البدلاء دون الذهاب للجهاز الطبي بعد حديث قصير مع المدرب جارسيا.

وأحرز ياجو فالكي الهدف الثالث في الدقيقة 72، وسجل سيموني بيبي هدف التعديل القاتل لكييفوقبل انتهاء المباراة بأربع دقائق، لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي ويكتفي الفريقين بتقاسم النقاط.

بهذا التعادل يرتفع رصيد روما للنقطة 33 في المركز الخامس, بينما ارتفع رصيد كييفو للنقطة 23 في المركز 12.