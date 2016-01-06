زيدان يرفع الحمل البدني في تدريبات ريال مدريد

(إفي): خاض فريق ريال مدريد ثاني تدريباته اليوم الأربعاء تحت القيادة الفنية للمدير الفني الجديد الفرنسي زين الدين زيدان، الذي خلف المقال رافائيل بنيتيز، حيث تركز المران على كيفية امتلاك الكرة والانتقال من الحالة الدفاعية للهجوم.

وقام زيدان "برفع الحمل البدني" خلال هذا المران وذلك في إطار استعدادات الفريق الملكي لمباراة السبت المقبل أمام ديبورتيفو لاكورونيا على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة الـ19 لليجا.

وقال الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت أن المران شهد مشاركة الجناح الويلزي جاريث بيل، في الوقت الذي خاض فيه قائد الفريق سرخيو راموس تدريبات فردية داخل منشآت النادي الرياضية.

واستعان المدرب الفرنسي بخدمات ثلاث لاعبين من صفوف فريق الرديف وهم: المهاجم بورخا مايورال وثنائي الوسط ماركوس يورنتي ومارتين أوديجارد.

وقال النادي عبر صفحته "خاض اللاعبون بعض تدريبات الاستحواذ على الكرة وعمليات التحول الهجومي، حيث اختتم المران الذي استغرق نحو ساعة ونصف ببعض التدريبات البدنية الشاقة".

ويحتل الميرينجي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة وبفارق نقطتين عن الوصيف برشلونة، الذي لعب مباراة أقل، وأربعة عن المتصدر أتليتكو مدريد.

بينما يحتل ديبورتيفو المركز السابع برصيد 27 نقطة.