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عمدة القرية المحترقة بالجن فى الشرقية: الأهالى رفضوا تدخل علاء حسانين

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عمدة القرية المحترقة بالجن فى الشرقية: الأهالى رفضوا تدخل علاء حسانين عمدة القرية المحترقة بالجن فى الشرقية: الأهالى رفضوا تدخل علاء حسانين
قال عامر إبراهيم عامر عمدة قرية مناصافور بالشرقية المحترقة من قبل الجان - حسب أهل قرية - إنهم فخورون باهتمام الشيخ علاء حسانين النائب البرلمانى السابق بحضوره إلى القرية، ولكن أهالى القرية رافضون تدخله فى الأزمة، وذلك بعد حالة الاستقرار التى شهدتها القرية خلال اليومين السابقين بعد انتهاء الأزمة والتى استمرت يومين على التوالى.

وتابع عامر، أنه بالفعل اتفق أهالى القرية على منع تدخل الشيخ علاء حسانين فى الأزمة، مؤكدا أن هناك فردا واحدا من القرية طلب تدخل الشيخ، وذلك لأزمة شخصية يمر بها داخل منزله منذ 9 سنوات، وبعيدة كل البعد عن شأن الحريق.

وأضاف عامر: رضينا بما قسمه الله لنا واجتمعنا على عدم تدخل أحد فى تلك الأزمة وسنعالج أزمتنا بالتكبير المستمر وتلاوة القرآن بكل منزل، حتى يزيل الله ما حدث بنا .


>بالفيديو.. علاء حسانين من الشرقية: مش طمعان فى شهرة من إخراج الجن بـ"المناصافور"
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مصر 365

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