محافظ سوهاج يتفقد لجان اختيار رؤساء الوحدات القروية

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، استمرار دعم المحافظة لاعداد قيادات شابة من الصف الثاني بالمحليا، يكونوا من ذوى الكفاءة وإجادة العمل الميدانى.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم لجنة اختياررؤساء وحدات قروية وسكرتيري مدينة والتى استمرت 3 أيام واختبرت 145 متقدم لشغل الوظيفتين.

وكانت اللجنة تشكلت برئاسة المهندس شعبان قنديل سكرتير عام المحافظة وعضوية كلا من خلف عبد اللطيف مدير عام الشئون القانونية بالديوان العام ، وسامية العمدة مدير عام المجالس ، وحاتم محمود عبد العزيز وكيل شئون العاملين بديوان عام المحافظة .

وأوضح المهندس شعبان قنديل أن اللجنة عقدت عدة اختبارات للمتقدمين مع فحص السيرة الذاتية لكل منهم والتأكد من أنها خاليه من أى جزاءات أو عقوبات فضلا عن اختبارين تحرير وشفوي.

وأوضح المحافظ أن الترشح للوظائف المحلية لم يكن مقصورا علي العاملين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء والقرى بل تم فتح باب التقدم لجميع العاملين بالمصالح الحكومية فى المحافظة .