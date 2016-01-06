محافظ أسوان يقرر تشكيل لجنة لحل مشكلة المرافق بمشروعات الإسكان بدراو وكوم امبو

التقى اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، اليوم، اللواء سيد العشرى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، حيث قرر اللواء مجدى حجازى تشكيل لجنة لمعاينة مشروعات الإسكان بدراو وكوم أمبو للوصول إلى حلول واقعية لمشكلة المرافق العامة، من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، لتحديد المناسيب والتصميمات وآلية التنفيذ.

من جانبه، طالب اللواء سيد العشرى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الجهات المعنية بالتنسيق والتعاون وعرض المشاكل بشفافية لإنهاء كافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يفتح الباب أمام التخلص من مشاكل الكسور والطفح المتكررة داخل مدينة أسوان.

ولفت إلى أنه سيتم مراجعة كافة الإجراءات التى تم الاتفاق عليها خلال أسبوعين، للتأكد من جدية التنفيذ مع عقد اجتماع شهرى بالمحافظة لتذليل أى عقبات ودفع العمل فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى .

وأضاف سيد العشرى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأنه تم التشديد على سرعة إنهاء خطوط مياه الشرب لربط محطة الشيخ فضل بـ 4 نجوع بعد إنهاء الربط لـ 4 نجوع أخرى، بجانب إنهاء محطتي مياه الشرب في جزر هيسا وذلك بتكلفة إجمالية 33 مليون جنيه.

وأكد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على أن مشروع المرحلة الثانية من محطة جبل شيشة سيساهم فى القضاء على مشاكل انقطاع وضعف مياه الشرب فى العديد من المناطق السكنية داخل مدينة ومركز أسوان، حيث يستهدف المشروع رفع طاقة المحطة كما أنه جارى العمل في إنشاء محطة الكاجوج للصرف الصحي بتكلفة 46 مليون جنيه.