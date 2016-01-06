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بالصور.. قرعة علنية على 100 سيارة تاكسى بكفر الشيخ

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بالصور.. قرعة علنية على 100 سيارة تاكسى بكفر الشيخ بالصور.. قرعة علنية على 100 سيارة تاكسى بكفر الشيخ
أجريت، اليوم، بقاعة سينما الجمهورية بمدينة كفر الشيخ القرعة العلنية التابعة للصندوق الاجتماعى للتنمية بالتعاون مع المحافظة وصندوق تحيا ، لتوزيع 100 سيارة "تاكسى" على شباب المحافظة ضمن مبادرة الرئيس السيسى لتشغيل الشباب، بحضور اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ، والمهندس مجدى عطا الله، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعى، والعميد أكرم النشار المدير المالى والإدارى لصندوق "تحيا مصر" ومحمد العشماوى، المدير التنفيذى لتحيا مصر.

اليوم السابع -1 -2016

أكد محافظ كفر الشيخ أن هدفه أن يكون كل مواطن بالمحافظة عنصرا فعالا ومنتجا، وألا يضيع حق أحد وخدمة المواطن من أهم أولوياتى.

أضاف نصر أنه سيتم الالتزام بالشفافية المطلقة مع الفائزين، حيث تم التوزيع طبقًا للإجراءات واللوائح المنظمة فى هذا الشأن، وذلك من خلال دعم صندوق تحيا مصر، مشيراً إلى أنه سيتم طرح مشروعات عديدة للشباب خلال المرحلة القادمة، كما أعلن أنه بنهاية عام 2016 ستكون المحافظة خالية من مرض فيروس "سى"، وذلك من خلال تقديم العلاج للمواطنين بالتعاون مع أكثر من جهة منها صندوق تحيا مصر ومستشفى كفر الشيخ العسكرى، مضيفاً أنه سيتم البدء فى عمل مسح شامل لقرى المحافظة لمعرفة المصابين بالفيروس وعلاجهم، على أن يتم الالتزام بدعم الحالات الأكثر فقراً.

اليوم السابع -1 -2016

ومن جانبه أكد والعميد أكرم النشار، المدير المالى والإدارى لصندوق "تحيا مصر"، أن الصندوق يقدم العديد من المشروعات الخدمية لأبناء المحافظة منها تطوير عدد من القرى الأكثر فقراً بالتعاون مع القوات المسلحة إضافة إلى المشاركة فى حملة "كفر الشيخ خالية من فيروس سى".

اليوم السابع -1 -2016

يذكر أن 5 آلاف شاب من أبناء المحافظة قد تقدموا للحصول على مشروع "التاكسى"، وتمت تصفية الأسماء على المستوفين للشروط القانونية ليصلوا إلى نحو 1100 شاب، وتم اختيار 100 منهم و25 احتياطياً على أن يتم تقديم الأوراق المطلوبة إلى صندوق تحيا مصر الأسبوع المقبل.

اليوم السابع -1 -2016

وكانت محافظة كفر الشيخ قد أعلنت عن توزيع 100 لوحة معدنية لسيارات التاكسى بالمحافظة منها 40 لوحة معدنية لمركز ومدينة كفر الشيخ، و10 لوحات لمركز ومدينة فوه، و10 لوحات لمدينة مطوبس، و10 لوحات لمدينة سيدى سالم، و10 لوحات لمدينة بيلا، و10 لوحات لمدينة الحامول، و10 لوحات لمدينة الرياض.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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