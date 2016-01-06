القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تزوير أوراق السيارات بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز أبو صوير من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تزوير السيارات المبلغ بسرقتها وإعادة بيعها.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز أبو صوير مفادها قيام كل من "سعد.ح.ع" 36 سنة عاطل مقيم نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية، سبق اتهامه فى 4 قضايا "تبديد، مشاجرة، مخدرات، سرقة"، و"ياسر.م.ح" 37 سنة عاطل مقيم أبو بلح دائرة مركز أبو صوير سبق اتهامه فى قضيتين "سرقة، مخدرات"، و"سالم.ع.م" 43 سنة عاطل مقيم الضبعية دائرة مركز الإسماعيلية "هارب"، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع تزوير أوراق السيارات المبلغ بسرقتها وبيعها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتحرى عنهم أسفرت عن ضبط المتهمين الأول والثانى، وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع تزوير أوراق السيارات المبلغ بسرقتها وبيعها، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بارتكاب الوقائع التالية "سرقة السيارة رقم "4326 هـ و" ماركة مرسيدس سوداء اللون، المحرر عنها المحضر رقم 19499 لسنة 2015 جنح مركز أبو النمرس - جيزة، وسرقة السيارة رقم "364 ع ب هـ" ماركة شاهين سماوى اللون، المحرر عنها المحضر رقم 25447 لسنة 2015 جنح أول مدينة نصر القاهرة، وسرقة السيارة رقم "108790" ملاكى الإسماعيلية ماركة هوندا بيضاء اللون، المحرر عنها المحضر رقم 4956 لسنة 2005 جنح قسم المعادى القاهرة"، وبإرشاد المتهمين تم ضبط المسروقات الخاصة بالبلاغات السابقة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار تطوير مناقشتهما للوقوف على مدى اتساع نشاطهما الإجرامى، وجارى العمل على ضبط المتهم الهارب.