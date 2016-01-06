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ضبط 7 حمير قبل ذبحهم وتوزيع لحومهم على المطاعم بشبين القناطر

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ضبط 7 حمير قبل ذبحهم وتوزيع لحومهم على المطاعم بشبين القناطر ضبط 7 حمير قبل ذبحهم وتوزيع لحومهم على المطاعم بشبين القناطر

> ضبطت قوات امن القليوبية شخصين بحوزتهما 7 حمير قبل ذبحهم وتوزيع لحومهم على محلات المأكولات بشبين القناطر.
>كان العقيد فوزى عبد ربة مأمور مركز شرطة شبين القناطر تلقى بلاغا يتهم شخصين بذبح الماشية المريضة والعاجزة عن الحركة وبيع لحومها لمحلات المأكولات وبعض محلات الجزارة .
>بإخطار اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تشكل فريق بحث نجح بالتنسيق مع مباحث ومديرية الطب البيطرى فى القبض على شخصين بحوزتهما 7 (حمير) قبل ذبحهم وتوزيعهم على المحلات.

جاء القبض على المتهمين بعدما دلت تحريات النقيب عيسى فتح الباب على وجود سيارة نصف نقل رقم 728 ص ه ب محملة بعدد من الحمير المريضة والعاجزة فى منطقة تل اليهودية بشبين القناطر متجهة الى جهات معينة تمهيدا لذبحها وبيع لحومها .
>داهمت السايرة قوة وضبطت قائدها "سامح. س .م " - 27 سنة مقيم فى منطقة المجازر بدائرة منية القمح بالشرقية - ومرافقه "مهران . ع .ا" - 18 سنة مقيم بعزبة رستم فى شبرا الخيمة - والذى اعترف بأنه اشترى الحمير من منطقة الزرايب بالخصوص مقابل 700 جنية فتحرر المحضر رقم 246 إدارى شبين القناطر لسنة 2016 و العرض على النيابة.

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مصر 365

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