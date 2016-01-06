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خبر في الجول - الزمالك يقنع باكيتا بتقاضي نصف الشرط الجزائي

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خبر في الجول - الزمالك يقنع باكيتا بتقاضي نصف الشرط الجزائي خبر في الجول - الزمالك يقنع باكيتا بتقاضي نصف الشرط الجزائي

أقنع الزمالك ماركوس باكيتا مدربه المقال منذ أيام قليلة بدفع قيمة شهر واحد فقط وليس اثنين وفقا للشرط الجزائي الموجود في التعاقد.

واستغنى الزمالك عن خدمات البرازيلي بعد تعادلين متتاليين في الدوري المصري الممتاز أمام بتروجيت ومصر للمقاصة وعين بدلا منه أحمد حسام ميدو.

وتقاضى مثله مدرب الأحمال جوستافو الذي عرض عليه الزمالك الاستمرار مع الفريق بمفرده.

وساهم سالم محمد سالم وكيله في إقناعه بقاضي شهر واحد فقط لتسهيل الإجراءات وإنهاء الأمور سريعا.

وفاز باكيتا على حرس الحدود وغزل المحلة وخسر فقط أمام طلائع الجيش من إجمالي خمس مباريات قاد فيها الفارس الأبيض.

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