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صور | محتضنًا «البيادة».. مواطن يرجو الـ«سيسي»: «ابني محبوس يا حبيب الأمة»

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صور | محتضنًا «البيادة».. مواطن يرجو الـ«سيسي»: «ابني محبوس يا حبيب الأمة» صور | محتضنًا «البيادة».. مواطن يرجو الـ«سيسي»: «ابني محبوس يا حبيب الأمة»

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمواطن مصري من محافظة كفر الشيخ، يدعى حسين عبد القادر، يوجه رسالة حب إلى الرئيس المصري عبد الفتاح ، راجيا الإفراج عن نجله المحبوس في سجن وادي النطرون، بعد حكم عسكري لمدة عام.

وظهر المواطن، محتضنا البيادة العسكرية، ووجه رسالة إلى السيسي، قائلا: “شكرا يا حبيب الأمة، أشكر رجال القوات المسلحة، وهذا أقل شئ أقدمه إلى الجيش المصري العظيم”.

وأضاف لـONA: ” معاشي 288 جنيه وأنا جليس الفراش وزوجتي مريضة، وتواصلت مع نواب مجلس الشعب للإفراج عن نجلي الذي يعولني وأسرتي”.

 

 

 

 

 

 

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أونا

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