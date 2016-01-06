صور | محتضنًا «البيادة».. مواطن يرجو الـ«سيسي»: «ابني محبوس يا حبيب الأمة»

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمواطن مصري من محافظة كفر الشيخ، يدعى حسين عبد القادر، يوجه رسالة حب إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، راجيا الإفراج عن نجله المحبوس في سجن وادي النطرون، بعد حكم عسكري لمدة عام.

وظهر المواطن، محتضنا البيادة العسكرية، ووجه رسالة إلى السيسي، قائلا: “شكرا يا حبيب الأمة، أشكر رجال القوات المسلحة، وهذا أقل شئ أقدمه إلى الجيش المصري العظيم”.

وأضاف لـONA: ” معاشي 288 جنيه وأنا جليس الفراش وزوجتي مريضة، وتواصلت مع نواب مجلس الشعب للإفراج عن نجلي الذي يعولني وأسرتي”.