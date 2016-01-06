ممكن تاكل فى المطاعم وحياتك الجنسية هتبقى أفضل.. 6 أشياء هتخليك تحب الريجيم

ويقدم الموقع الأمريكى "COSMOPOLITAN" 6 أشياء تحببك فى الريجيم، وتجعلك تتبع الأنظمة الغذائية الصحية طوال حياتك دون التفكير فى العودة مرة ثانية للأكلات غير الصحية، وهى:
1.من السهل الاستمتاع بأكلات المطاعم، عن طريق إضافة أنواع كثيرة من السلطات فى مقدمة طلباتك، ثم الاعتماد على الخضراوات واللحوم غير المقلية.
>2. الريجيم ليس معناه فقدان الوزن فقط، ولكنه يقوم بتغيير كامل لروتين حياتك التى اعتدت عليه ليعطيك طاقة أكبر للعمل وهو ما ينعكس عليك بالنجاح والتفوق دائما.
>3. الريجيم والرياضة وفقد الوزن بطريقة صحية يجعل الرجل يستمتع بحياته الجنسية بشكل أفضل دون أمراض.
>4. حب شكل جسمك واستمتع أكثر بكل الملابس والموضة الحديثة بكل أنواعها، لتبدو أصغر سنا دائما.
>5. الريجيم يحميك من الأمراض ويساعدك على طول العمر بصحة جيدة، وفى نفس الوقت لا يحرمك من متعة الطعام.
>6. الاتزان فى النظم الغذائية هو السر فى استمرارك عليه، وهناك العديد من الطرق التى تعتمد على التنوع والألوان الكثيرة فى الوجبات، وهو ما يجعلك تنجذب إليه أكثر.