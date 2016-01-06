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ممكن تاكل فى المطاعم وحياتك الجنسية هتبقى أفضل.. 6 أشياء هتخليك تحب الريجيم

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ممكن تاكل فى المطاعم وحياتك الجنسية هتبقى أفضل.. 6 أشياء هتخليك تحب الريجيم ممكن تاكل فى المطاعم وحياتك الجنسية هتبقى أفضل.. 6 أشياء هتخليك تحب الريجيم
يعتقد البعض أن النظام الغذائى الصحى يعتمد على تقليل كميات الطعام وحذف قائمة النشويات والحلويات والدهون فقط، دون النظر إلى العديد من الجوانب الصحية الأخرى فى الريجيم.

ويقدم الموقع الأمريكى "COSMOPOLITAN" 6 أشياء تحببك فى الريجيم، وتجعلك تتبع الأنظمة الغذائية الصحية طوال حياتك دون التفكير فى العودة مرة ثانية للأكلات غير الصحية، وهى:

1.من السهل الاستمتاع بأكلات المطاعم، عن طريق إضافة أنواع كثيرة من السلطات فى مقدمة طلباتك، ثم الاعتماد على الخضراوات واللحوم غير المقلية.
>2. الريجيم ليس معناه فقدان الوزن فقط، ولكنه يقوم بتغيير كامل لروتين حياتك التى اعتدت عليه ليعطيك طاقة أكبر للعمل وهو ما ينعكس عليك بالنجاح والتفوق دائما.
>3. الريجيم والرياضة وفقد الوزن بطريقة صحية يجعل الرجل يستمتع بحياته الجنسية بشكل أفضل دون أمراض.
>4. حب شكل جسمك واستمتع أكثر بكل الملابس والموضة الحديثة بكل أنواعها، لتبدو أصغر سنا دائما.
>5. الريجيم يحميك من الأمراض ويساعدك على طول العمر بصحة جيدة، وفى نفس الوقت لا يحرمك من متعة الطعام.
>6. الاتزان فى النظم الغذائية هو السر فى استمرارك عليه، وهناك العديد من الطرق التى تعتمد على التنوع والألوان الكثيرة فى الوجبات، وهو ما يجعلك تنجذب إليه أكثر.

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مصر 365