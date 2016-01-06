أخبار سوريا اليوم.. إطلاق سراح القس المختطف فى سوريا

تناولت أخبار سوريا اليوم، أنباء إطلاق سراح القس المختطف فى سوريا، كما ركزت أخبار سوريا اليوم على إعلان أن تنظيم داعش الإرهابى خسر حوالى ثلث الأراضى التى يسيطر عليها فى سوريا والعراق.

وفى أخبار سوريا اليوم تطالعنا إعلان مسئولى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية إطلاق سراح القس ضياء عزيز الذى كان مختطفا من قبل المسلحين فى سوريا، وأفاد بيان صادر الليلة الماضية عن مكتب بيير باتيستا بيتسابالا حارس الأراضى المقدسة، حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن القس ضياء عزيز أطلق سراحه فى وقت متأخر من أمس الأول الاثنين، مضيفا أنه كان مختطفا من قبل جهاديين كانوا يأملون فى الاستفادة من عملية اختطافه.

وأفادت مصادر من التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الثلاثاء، أن تنظيم داعش خسر حوالى ثلث الأراضى التى يسيطر عليها فى سوريا والعراق، وقال الكولونيل الأميركى ستيف وارن الناطق باسم التحالف إن التنظيم خسر "فى العراق نحو أربعين بالمائة وفى سوريا نعتقد أنها 20 بالمائة". وأضاف الناطق لصحفيين فى بغداد "فى البلدين يمكننا القول إنهم (الجهاديون) خسروا ثلاثين بالمائة من الأراضى التى يسيطرون عليها".

وقالت وكالة سانا السورية، إن وحدات الجيش والقوات المسلحة السورية دمرت فى حلب أوكارا وخطوط إمداد من الجانب التركى لإرهابيين. وأشار مصدر عسكرى فى تصريح لـ"سانا" إلى سقوط قتلى ومصابين فى صفوف التنظيمات التكفيرية وتدمير آليات مزودة برشاشات، خلال عمليات نفذها الجيش الليلة الماضية على أوكارهم فى بلدة حيان، الواقعة على الطريق الدولى المؤدى إلى تركيا.