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رئيس الموساد الجديد: "الإسلام المتطرف" أكبر التحديدات أمامنا

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رئيس الموساد الجديد: "الإسلام المتطرف" أكبر التحديدات أمامنا رئيس الموساد الجديد: "الإسلام المتطرف" أكبر التحديدات أمامنا
فى أول تصريحات له عقب توليه مهام منصبه، قال رئيس جهاز الموساد الجديد يوسى كوهين، إن التحدى الأساسى أمامهم هو التهديد الإيرانى رغم الاتفاق النووى، موضحا أن هذا الاتفاق يزيد تهديد طهران لأمن إسرائيل.

وأضاف "كوهين" خلال حفل تنصيبه رئيسا للجهاز، أن إيران ما زالت تعلن نيتها تدمير إسرائيل، فى المقابل لدى الجهاز قوة كبيرة فى التصدى لهذه التهديدات العلنية.

وأكد أن إسرائيل تعيش وسط حالة من الضوضاء فى منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية، قائلا إن أكبر التحديات التى تواجه الجهاز هو "الإسلام المتطرف".

وأوضح "كوهين" أن تعاظم قوة المنظمات الإرهابية المتطرفة تلزم الموساد لإحباط مخططات هذه المنظمات والمساهمة فى حفظ الأمن القومى لإسرائيل.

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