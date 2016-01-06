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أخبار المغرب اليوم.. الرباط تحظر المكالمات المجانية عبر الإنترنت

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أخبار المغرب اليوم.. الرباط تحظر المكالمات المجانية عبر الإنترنت أخبار المغرب اليوم.. الرباط تحظر المكالمات المجانية عبر الإنترنت
ركزت أخبار المغرب اليوم، حول قرار شركات الاتصالات المغربية الثلاث "اتصالات المغرب" و"ميديتل" و"إنوى"، بحظر المكالمات الصوتية والمرئية المجانية عبر تطبيقات "واتس آب" و"سكايب" و"فايبر"، منذ أمس الثلاثاء، حسبما صرح مصدر من داخل إحدى تلك الشركات، ونقلته مواقع إخبارية مغربية عديدة.

وبحسب المصادر المغربية، فإنه لم يعد حاليًا من الممكن إنجاز مكالمة عبر تطبيقات الاتصال بالإنترنت، التى تعتمد بروتوكول الصوت عبر الإنترنت "VoIP"، باستخدام شبكات الاتصالات الـ G3 والـ G4 بعدما قررت تلك الشركات مجتمعة حجب هذه الخدمة.


>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، تصريحات مدير المكتب المركزى للتحقيقات القضائية فى المغرب عبد الحق خيام، التى جاء فيها إن بلاده أبلغت السلطات الفرنسية والبلجيكية عن منفذى هجمات باريس التى شهدها مسرح "باتاكلان" منتصف نوفمبر الماضى، وعلاقة المتهمين بخلية موجودة فى حى "مولنبيك" فى ضواحى العاصمة البلجيكية بروكسل.

وركزت أخبار المغرب اليوم أيضًا، حول تسريبات الصحافة المغربية، التى أشارت إلى أن الرباط أصدرت تعليماتها لكل القطاعات الحكومية بـ"تعليق مؤقت" لكل المشاركات فى أنشطة الاتحاد الأوروبى.

ووفق مصادر مغربية، فإن الرباط قامت بـ"تعليق مؤقت لأنشطة الاتحاد الأوروبى" داخل الأراضى المغربية، حيث قررت المغرب ذلك بعد صدور "قرار مفاجئ مغربيًا"، وفق المراقبين، من المحكمة الأوروبية ضد العمل باتفاقية للصيد البحرى والزراعة، وقعتها باريس وبروكسيل عقب "مفاوضات ماراثونية" فى 2012.

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