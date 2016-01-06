بالفيديو - صلاح يستبدل في دراما تعادل روما مع كييفو

فشل روما في الحفاظ على تقدمه على مضيفه كييفو فيرونا ليتعادل بنتيجة 3-3 في الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي، بمشاركة أساسية من النجم المصري محمد صلاح.

ولعب صلاح أساسيا في تعادل روما في أول مباراة في عام 2016، ولكنه خرج في الدقيقة 70 ممسكا بساقه.

وارتفع رصيد روما إلى 33 نقطة ليظل في المركز الخامس.

سجل أهداف روما صادق عمر في الدقيقة السابعة، وأليساندرو فلورينزي في الدقيقة 37، وإياجو فالكي في الدقيقة 71.

فيما سجل هدفي كييفو ألبيرتو بالوسكي في الدقيقة 44، و داريو دانييلي في الدقيقة 58.

شوط جيرفينيو

بدأ روما المباراة بقوة، وكان جيرفينيو اللاعب الأبرز في صفوف الذئاب.

وتقدم الضيوف سريعا عن طريق صادق عمر، بعدما تابع المهاجم النيجيري الشاب عرضية من جيرفينيو بعد مجهود رائع.

ودخل صلاح المباراة بتسديدة قوية في جسد مدافع من كييفو بعد تمريرة من جيرفينيو.

وعزز بعدها فلورينزي التقدم بتسديدة رائعة سكنت الشباك بعد مشوار رائع.

ثم استلم صلاح الكرة في منتصف الملعب وانطلق ليقود هجمة مرتدة، ويمرر لجيرفينيو لكن قطعها دفاع كييفو.

واصل روما تفوقه، ولكن كييفو نجح في تقليص الفارق بعد تسديدة لم ينجح تشيزني في التعامل معها لترتد إلى بالوسكي الذي أسكنها الشباك.

شوط مثير

بدأ روما الشوط الثاني بقوة أيضا، و أهدر صلاح انفرادا تاما بمرمى كييفو فيرونا.

فسدد فلورينزي كرة في الدقيقة 55 على مرمى كييفو، ولكنها ضلت طريقها إلى المرمى ووصلت إلى صلاح.

ووقف دفاع كييفو على أن الكرة تسلل، ولكن النجم المصري سدد فوق العارضة.

وأثبتت الإعادة التليفزيونية أن صلاح لم يكن في وضع تسلل.

المثير، أن الكرة ارتدت بهدف لكييفو كان هو هدف التعادل الثاني.

خرج صلاح من الملعب في الدقيقة 70 ممسكا بساقه، بعدما فشل في اللحاق بكرة طولية.

وفي نفس الدقيقة، تقدم فالكي لروما من تسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء.

ولكن روما لم يستطع الحفاظ على تقدمه من جديد، حيث أطلق بيبي تسديدة ارتطمت بالقائم قبل أن يمسكها تشيزني ليلجأ الحكم إلى تكنولوجيا خط المرمى التي أثبتت أن الكرة هدف صحيح لكييفو.

لتنتهي المباراة بالتعادل 3-3.