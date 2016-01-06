مقتل نحو 2500 من تنظيم داعش فى سوريا والعراق الشهر الماضى

أعلن متحدث عسكرى أميركى الاربعاء ان الضربات التى يوجهها التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة إلى تنظيم داعش فى سوريا والعراق ادت الى مقتل 2500 من الجهاديين الشهر الماضى.

وأوضح الكولونيل ستيفن وارن، ومقره بغداد، للمراسلين فى البنتاغون "فى ديسمبر ، قتل نحو 2500 من المقاتلين الاعداء فى ضربات للتحالف فى العراق وسوريا".

وقد أبدى البنتاغون حذرا فى السابق حول اعداد القتلى. لكن أرقام اليوم تصدر فى ظل حرص المسؤولين على اظهار الجهاديين فى موقع دفاعى بعد سلسلة نكسات.

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