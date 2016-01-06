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«زند» في رأس حرية الصحافة.. 4 رؤساء تحرير أمام الجنايات والتهمة «نشر أخبار»

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المستشار الزند

المستشار الزند

يوم أسود شهدته حرية الصحافة المصرية، اليوم الأربعاء، حيث أنه لأول مرة وفى يوم واحد، يحيل المستشار فتحى بيومى قاضى التحقيقات بن وزارة العدل، اليوم الأربعاء، 4 رؤساء تحرير لجرائد صوت الأمة والمصريون وموقع بوابة الأهرام للمحاكمة الجنائية، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن وزير العدل أحمد الزند.

المصريون

أحال المستشار فتحى بيومى قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل، اليوم الأربعاء، جمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون، لمحكمة الجنايات، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن المستشار أحمد الزند وزير العدل. وكان المستشار أحمد الزند وزير العدل، قد تقدم ببلاغ إبان توليه رئاسة نادى القضاة ضد جمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون وصحفى بالجريدة، متهما إياهما بنشر أخبار كاذبة.

وأضاف قاضى التحقيق، أن الملف الخاص بالتحقيق فى هذه الواقعة أحيل لرئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة وجلسة للمحاكمة.

 

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هشام يونس

 

بوابة الأهرام

وفي ذات القضية، أحال المستشار فتحي بيومي، قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف، هشام يونس، رئيس تحرير بوابة الأهرام، وأحمد عامر المحرر بالبوابة، لمحكمة الجنايات؛ بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وكان المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ـ آنذاك ـ تقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 18917 عرائض النائب العام، ضد هشام يونس، وأحمد عامر يتهمها بنشر أخبار كاذبة ومحاولة التشهير به.

 

 

جريدة التحرير

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إبراهيم منصور

واستدعى المستشار صفاء أباظة، قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة اسئتناف القاهرة، اليوم، إبراهيم منصور، رئيس التحرير التنفيذي بجريدة التحرير، للتحقيق فيما أسند إليهما بنشر حوار صحفي مع المستشار هشام جنينة، أهن فيه وزير العدل، بالجريدة، بينما لا يزال التحقيق مستمرا مع الزميل إسماعيل الوسيمي، الصحفي في جريدة “التحرير” في ذات الاتهامات.

 

وأحيل عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة ومحمد سعد خطاب المحرر بالجريدة, إلى محكمة الجنايات, لاتهامهم بارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة ضدالمستشار أحمد الزند وزير العدل إبان رئاسته لنادي قضاة والتشهير به.

 

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