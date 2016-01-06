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تقديم موعد مباراة الاهلي والمقاولون غدا 45 دقيقة

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تقديم موعد مباراة الاهلي والمقاولون غدا 45 دقيقة تقديم موعد مباراة الاهلي والمقاولون غدا 45 دقيقة

أرشيفية

قررت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين إقامة مباراة الأهلي والمقاولون في الأسبوع الثالث عشر من الدوري الممتاز, والمقرر لها يوم 10 يناير الجاري بأستاد برج العرب في الساعة السابعة بدلا من السابعة و45 دقيقة.

وقررت اللجنة تأجيل مباراة سموموحة والداخلية لتقام يوم 11 يناير بدلا من 10 يناير وذلك في الساعة الخامسة بدلا من الثانية النصف, واقامة مباراة المصري والإسماعيلي في الساعة الرابعة والنصف بدلا من الخامسة، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط.

وتقرر أن تقام مباراة وادي دجلة والانتاج الحربي في الساعة السابعة و45 دقيقة بدلا من الخامسة.

ويشار إلى أن النادي الاهلي قد حقق فوز صعب على الانتاج الحربي بهدف قاتل للقناص عماد متعب.

 

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