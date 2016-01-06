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​ صور| محافظ سوهاج يتفقد لجنة اختيار رؤساء الوحدات القروية‎

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​ صور| محافظ سوهاج يتفقد لجنة اختيار رؤساء الوحدات القروية‎ ​ صور| محافظ سوهاج يتفقد لجنة اختيار رؤساء الوحدات القروية‎

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، استمرار دعم المحافظة لإعداد قيادات شابة من الصف الثاني بالمحليات بسوهاج خلال  المرحلة القادمة، من ذوي الكفاءة ومن يجيد العمل الميداني.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الأربعاء، لأعمال لجنة اختيار رؤساء وحدات قروية وسكرتيري مدينة والتي استمرت 3 أيام لتختتم اختبارات 145 متقدمًا لشغل الوظائف.

  وأوضح المحافظ، أن الترشح للوظائف المحلية لم يكن مقصورًا علي العاملين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء والقري فقط بل تم فتح باب التقدم لجميع العاملين بالمصالح الحكومية بالمحافظة .

وتشكلت اللجنة برئاسة المهندس شعبان قنديل سكرتيرعام المحافظة، وعضوية كل من: “خلف عبد اللطيف مدير عام الشئون القانوني بالديوان العام، سامية العمدة، مدير عام المجالس، حاتم محمود عبد العزيز، وكيل شئون العاملين بديوان عام المحافظة” .

 وأضاف سكرتير عام المحافظة، أن اللجنة قامت بعقد عدة اختبارات للمتقدمين والذين بلغ عددهم 145 متقدمًا، حيث يتم فحص السيرة الذاتية للمتقدم والتأكد من أنها خاليه من أي جزاءات أوعقوبات ثم يجري له اختبار تحريري، ويجري بعدها اختبار شفوي.

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