الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس صحواً بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً على بعض المناطق والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهاراً خاصة على البحر، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية والساحلية ويحتمل تشكل الضباب على بعض المناطق .

الرياح.. شمالية غربية / 15 - 30/35 كم/ساعة على اليابسة نهارا وخفيفة ومتغيرة ليلا وتكون شمالية غربية / 18 - 38/45 كم/ ساعة فوق البحر بوجه عام.

البحر .. مضطرب يصبح متوسط الموج ليلا .. بارتفاع من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن أ ربعة إلى ستة وسبعة أقدام في صباحا تقل من قدمان إلى أربعة وخمسة أقدام ليلال بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة العاشرة و 39 دقيقة صباحا وأدنى جزر عند الساعة السادسة و 19 دقيقة مساء .



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.



> أبوظبي 24 15 85 30 .

> دبي 25 15 85 30 .

> الشارقة 25 14 85 30.

> عجمان 24 14 85 35.

> أم القيوين 23 13 85 30 .

> رأس الخيمة 24 12 85 30 .

> الفجيرة 27 18 75 45.

> العين 25 14 85 30 .

> ليوا 25 12 90 45 .

> الرويس 23 15 85 45 .

> السلع 23 15 85 50.

> دلما 22 17 85 50 .

> طنب الصغرى 21 16 85 55 .

> طنب الكبرى 21 16 85 55 .

> أبوموسى 21 16 80 45.

>