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الإمارات تدين الهجوم الارهابي على القاعدة الجوية في الهند

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الإمارات تدين الهجوم الارهابي على القاعدة الجوية في الهند الإمارات تدين الهجوم الارهابي على القاعدة الجوية في الهند

أدانت دولة الامارات العربية المتحدة الهجوم الارهابي السافر على القاعدة الجوية في منطقة باثانكوت في الهند وأكدت وقوفها مع الهند في تصديها المتواصل للارهاب.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان أصدرته اليوم - أن دولة الامارات تدين الهجوم الارهابي السافر على القاعدة التابعة لسلاح الجو الهندي في منطقة باثانكوت وتقف مع الهند في مواجهتها للارهاب.

وأضافت الوزارة " إن الارهاب والتطرف لا يعرفان حدودا ولا قيودا ويشكلان تهديدا للأبرياء في كل مكان في العالم"..  وأكدت أنه " لكي يتم احتواء التهديد الخطير الذي يشكله الارهاب على دولنا وشعوبنا فإن التعاون الدولي أمر لا غنى عنه".

وقالت وزارة الخارجية إن " دولة الامارات العربية المتحدة تشعر بالارتياح للحزم الذي أظهره المجتمع الدولي في أعقاب هذا الهجوم السافر للعمل يدا بيد من أجل التحقيق في الحادث والتعامل مع هذه القضية ".
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